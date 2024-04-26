Лучше всего использовать для блюд именно домашний майонез. Он будет максимально качественным и безопасным, без красителей и консервантов. Но соус далеко не всегда получается удачным, если допускать следующие ошибки.

Редакция FoodOboz расскажет, почему не выходит приготовить вкусный домашний майонез. Следует обратить особое внимание на следующие нюансы.

Не готовьте майонез из холодных ингредиентов

Извлеките все ингредиенты для приготовления майонеза из холодильника заранее – они должны быть комнатной температуры. Так майонез будет легко сбиваться и получится однородным.

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Не используйте влажную емкость

Посуда, в которой вы будете сбивать майонез, должна быть абсолютно сухой. Излишняя влага будет препятствовать удачной консистенции.

Правильно взбивайте соус

До того, как в чаше не появится эмульсия, не нужно поднимать блендер. Сначала взбейте все на дне, а потом перемещайте блендер. Таким образом, все ингредиенты объединятся и соус будет однородным.

Не используйте молоко вместо яиц

Очень часто, если нет яиц, кулинары добавляют молоко. Но этого делать не следует. Майонез будет очень жидким.

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