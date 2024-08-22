Фруктовое или ягодное желе – безупречный десерт для летнего периода. Но очень часто бывает, что желатин не застывает и масса остается жидкой. Такая ситуация происходит из-за ряда ошибок, которые допускают во время приготовления.

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Редакция FoodOboz расскажет, почему не застывает желе. Даже если у вас возникла такая неприятность, можно спасти массу.

Следите за пропорциями

Нельзя разводить желатин "на глазок". Обязательно соблюдайте пропорции, указанные на упаковке. Также подберите соответствующую посуду, объем которой вы точно знаете.

Использование неправильных фруктов

Далеко не из всех фруктов можно приготовить точно застывшее желе. Для такого десерта точно не подходят ананасы или киви. В этих плодах есть вещества, препятствующие застыванию.

Желатин плохого качества

Большую роль играет качество желатина. Если в срок годности продукта уже истек, использовать его нельзя, потому что он точно не застынет.

Как спасти жидкое желе

Если вы видите, что желатин не застывает, его можно спасти. Для этого массу нужно нагреть. Затем добавить в два раза больше сухого желатина и, постоянно помешивая, довести на огне до растворения. Затем теплый желатин разлейте снова в формы – он должен застыть.

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