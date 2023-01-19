Для того, чтобы пельмени получились вкусными и сочными, недостаточно просто приготовить тесто и начинку. Многое зависит от того, как именно вы сварите полуфабрикат. Ведь часто бывают ситуации, когда в процессе пельмени начинают лопать и развариваться, а из вкусного остается только начинка. Особенно это касается замороженных пельменей.

Так случается потому, что хозяйки привыкли бросать замороженные пельмени в кипяток. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему не нужно так делать и чем это грозит.

Дело в том, что замороженные пельмени обычно сухие и не пластичные. Поэтому, бросив их в кипящую воду, вы только усугубляете ситуацию – они начинают лопать, развариваться и слипаться.

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Для того, чтобы избежать такого результата, бросать пельмени нужно не в кипяток, а в обычную горячую воду. Если пельмени уже в кипятке, то не беспокойтесь – просто добавьте в кастрюлю стакан холодной воды.

Если вам часто приходится готовить пельмени дома, то следует обратить свое внимание на тесто. Для такого блюда лучше всего подходит заварное – оно не требует много ингредиентов, быстрое в приготовлении и легкое в работе – эластичное, мягкое и не разваривается.

Фудблогер Дина Ляшик (dina_liashyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом постного заварного теста, для которого не нужно использовать яйца, дрожжи и молоко.

Ингредиенты:

кипяток – 250 мл

соль – 1 ч. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

мука – 2-2,5 ст

Способ приготовления:

1. Муку просеять и смешать с солью.

2. Добавить масло и воду. Начать замешивать тесто сначала лопаткой или ложкой, затем – руками. Оно должно выть эластичным и мягким.

3. После – можно сразу лепить вареники или пельмени или завернуть тесто в пленку или пакет и оставить отдохнуть 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, зачем обязательно замачивать пельмени перед варкой.