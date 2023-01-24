Очень часто, во время приготовления рис превращается в один сплошной ком. Он склеивается и становится совершенно безвкусным. Дело в том, что такой продукт нужно отваривать по четкой технологии с учетом температуры воды, а также вида посуды.

Редакция FoodOboz расскажет. в какую воду нужно класть рис, а также поделится несколькими действенными советами по приготовлению такого продукта.

В какую воду нужно бросать рис

Рис обязательно нужно добавлять только в кипящую воду. Она должна быть подсоленной. Если добавить рис в холодную воду – продукт очень разварится.

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Несколько советов по приготовлению идеального риса

1. Для риса лучше выбирать посуду с толстым дном. В нем происходит лучшее распределение температуры.

2. Готовить рис нужно только с крышкой. Таким образом, он пропаривается и становится мягким.

3. Нужно помнить, что много видов риса и все они готовятся по-разному. Белый, коричневый, параболический, басмати, арборио и другие – все они отличаются степенью очистки, формой, приготовлением и пищевой ценностью.

Если это коричневый рис – он имеет меньше этапов очистки, поэтому для его приготовления требуется заметно больше воды. Арборио имеет достаточно кремообразную текстуру, а длиннозернистый – рассыпчатую.

4. Перед приготовлением риса обязательно нужно промыть, чтобы очистить его от лишнего крахмала.

5. Чтобы рис имел идеальную текстуру – нужно соблюдать четкие пропорции воды и риса. Для гарнира на одну порцию риса требуются две порции воды. Если вы планируете добавлять в рис соус, различные компоненты нужно использовать полторы порции воды.

6. Соль нужно добавлять не в уже готовый рис, а в воду. На каждую чашку сухого риса добавить в воду от половины до одной чайной ложки соли.

8. Варить рис нужно на медленном огне. Да он не будет прилипать к кастрюле и приготовится равномерно.

10. Чтобы рис был действительно вкусным и ароматным – после приготовления его нужно оставить на некоторое время в кастрюле под крышкой.

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