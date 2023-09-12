Приготовив еду, многие хозяйки особо не задумываются, когда мыть грязную посуду. Они делают это по мере возможностей. Однако есть и те, кто моет горячую посуду сразу сняв с плиты.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему нельзя мыть горячую сковороду холодной водой.

Традиционно некоторые хозяйки привыкли считать, что горячую сковородку нужно мыть сразу после приготовления пищи еще в горячем виде. Как правило, это делают моющим средством и холодной водой.

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Однако, стоит запомнить, что такой способ не правильный и может совсем испортить вашу посуду. Дело в том, что слишком резкий перепад температуры провоцирует деформацию сковородки. Она в результате может покрыться трещинами.

Как правильно мыть пригоревшую жирную сковородку?

Чтобы правильно и эффективно отмыть грязную и жирную сковороду, нужно повторить следующие действия:

1. Для начала заполнить сковороду водой и оставить на плите на 5 минут. Таким образом, тепло поможет размягчить остатки пищи и жир.

2. После этого снять сковороду с огня, полностью охладить ее и отмыть мягкой губкой с моющим средством.

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