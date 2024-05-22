Люди часто выбрасывают продукты в помойку, как только они потеряли привычный вид. Однако, далеко не все продукты, вид которых изменился, непригодны к употреблению.

Так, например, когда на поверхности йогурта появляется жидкость, люди не раздумывая избавляются от него. Оказывается, это делать не нужно, утверждает в TikTok эксперт Каран Радж.

По словам эксперта, жидкость, которая так часто образуется на поверхности йогурта, очень полезна и наделена большим количеством витаминов и питательных веществ. В частности, в ней содержится белок, кальций, витамин В12, а также пробиотики, которые так необходимы для кишечника.

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Эта таинственная жидкость на самом деле является обычной сывороткой, которая известна своими полезными свойствами. Она образуется в результате некоторых процессов, проходящих при изготовлении йогурта. Чем дольше будет йогурт, тем большее количество сыворотки будет выделяться. Радж утверждает, что это абсолютно нормальный и естественный процесс.

А еще, сыворотка делает йогурты более редкими, создавая привычную консистенцию. А вот в греческих йогуртах найти сыворотку вряд ли удасться, ведь по своей структуре этот продукт должен быть густым. Поэтому при приготовлении греческого йогурта его тщательно фильтруют от сыворотки.

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