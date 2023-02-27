Лето и начало осени можно смело назвать сезоном консервации. Хозяйки готовят соление из огурцов или помидоров, варят варенье и компоты. Для того чтобы заготовки были качественными, не достаточно только придерживаться рецепта. Следует знать еще некоторые нюансы.

Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится важными правилами удачной консервации.

Правила удачной консервации

Только что приготовленные банки с консервацией не рекомендуют ставить в место, где возможно есть сквозняк. Дело в том, что от резкого переохлаждения банка может лопнуть.

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Перед консервированием огурцов овощи нужно хорошо промыть и замочить в холодной воде примерно на 4-6 часов.

Если вы используете для приготовления заготовок чеснок, то легко очистить его от шелухи можно, если замочить заранее в теплой воде на 1-2 часа.

Если в процессе варки варенье долго не густеет, то опытные хозяйки рекомендуют добавить в него совсем немного лимонной кислоты (примерно на кончике ножа).

После того, как заготовки полностью остыли, их нужно переставить в прохладное место, где температура не будет превышать 12 градусов тепла. Иначе – заготовки будут "взрываться".

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