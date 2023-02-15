Чтобы фрукты оставались полезными долгое время – их засушивают. Это очень удобный метод, который применим к любым плодам. Но чтобы сохранялось максимальное количество витаминов, нужно выбрать правильный метод заготовки.

Редакция FoodOboz расскажет, почему нельзя сушить плоды под открытым солнцем и как максимально сберечь их пищевую ценность.

Сушеные плоды не будут полезными, если они высушеные под открытыми солнечными лучами.

Дело в том, что такие продукты теряют свою питательную ценность из-за воздействия высоких температур. На открытом воздухе продукты окисляются. И витамин С, который мы хотим извлечь из плодов, теряется.

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Поэтому лучшим способом будет сушить плоды именно в темном помещении. Оно должно хорошо проветриваться. Особенно важно положить фрукты и ягоды на натуральную ткань, например, из льна. Ни в коем случае нельзя использовать газеты или клеенки. На них имеется токсичная краска, а также воздух не равномерно циркулируется.

Чтобы витамины не испарялись, нужно использовать следующий метод сушки:

1. Продукты положить в коробку из картона. Она должна быть полностью сухой.

2. Сверху поместите лампу и вентилятор. Температура должна сохраняться на уровне 40-50 градусов.

3. Перед употреблением сушеные плоды обязательно промыть, ведь на них могут храниться микробы.

4. Перед приготовлением яблок и груши нужно нарезать тонкими слайсами. А если это виноград – каждую ягодку нужно срывать с гроздья.

5. Подготовленные продукты следует замочить в подсоленной воде. Такой метод сохранит естественный аромат и цвет.

6. Для того, чтобы фрукты просушились, достаточно 6-7 дней. Затем их можно хранить в сухом пакете.