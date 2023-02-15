Почему нельзя сушить фрукты под открытым солнцем: как такой метод влияет на плоды
Чтобы фрукты оставались полезными долгое время – их засушивают. Это очень удобный метод, который применим к любым плодам. Но чтобы сохранялось максимальное количество витаминов, нужно выбрать правильный метод заготовки.
Редакция FoodOboz расскажет, почему нельзя сушить плоды под открытым солнцем и как максимально сберечь их пищевую ценность.
Сушеные плоды не будут полезными, если они высушеные под открытыми солнечными лучами.
Дело в том, что такие продукты теряют свою питательную ценность из-за воздействия высоких температур. На открытом воздухе продукты окисляются. И витамин С, который мы хотим извлечь из плодов, теряется.
Поэтому лучшим способом будет сушить плоды именно в темном помещении. Оно должно хорошо проветриваться. Особенно важно положить фрукты и ягоды на натуральную ткань, например, из льна. Ни в коем случае нельзя использовать газеты или клеенки. На них имеется токсичная краска, а также воздух не равномерно циркулируется.
Чтобы витамины не испарялись, нужно использовать следующий метод сушки:
1. Продукты положить в коробку из картона. Она должна быть полностью сухой.
2. Сверху поместите лампу и вентилятор. Температура должна сохраняться на уровне 40-50 градусов.
3. Перед употреблением сушеные плоды обязательно промыть, ведь на них могут храниться микробы.
4. Перед приготовлением яблок и груши нужно нарезать тонкими слайсами. А если это виноград – каждую ягодку нужно срывать с гроздья.
5. Подготовленные продукты следует замочить в подсоленной воде. Такой метод сохранит естественный аромат и цвет.
6. Для того, чтобы фрукты просушились, достаточно 6-7 дней. Затем их можно хранить в сухом пакете.