Пухлые и нежные оладьи очень часто не получается приготовить даже у опытных хозяек. Такое, казалось бы, просто блюдо, требует особой технологии. И здесь все зависит не только от выбранного основания для теста.

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Редакция FoodOboz расскажет, на что следует обратить внимание во время приготовления оладий. Исправьте всего несколько ошибок.

Когда не нужно добавлять уксус

Если вы готовите оладьи на основе кисломолочных продуктов, в таком ингредиенте нет необходимости. Соду можно просто засыпать в самостоятельном виде.

Не игнорируйте добавление дрожжей или соды

Обязательно выберите один из следующих компонентов. Это ключевые ингредиенты, которые напрямую влияют на качество оладий.

Не совмещайте холодные продукты

Все ингредиенты для оладий, которые стоят в холодильнике, обязательно нужно заранее достать – они должны быть комнатной температуры. Из холодных ингредиентов не выйте приготовить однородное и пышное тесто.

Не жарьте оладьи сразу

После того как вы сделали тесто, не стоит сразу жарить оладьи. Массе нужно дать постоять 20-30 минут. Тесто подойдет, и изделия получатся воздушными.

Не добавляйте много яиц

Если переусердствовать с таким ингредиентом, тесто будет резиновым и не пропечется.

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