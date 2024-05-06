К картофелю или гречке идеально подходят отбивные. Они сытные и быстро готовятся. Но далеко не всегда, даже у опытных хозяек, изделия получаются удачными.

Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить отбивные. Обратите внимание на некоторые нюансы.

Использование несвежего мяса

Чтобы отбивные были сочными, выбирайте для них идеально свежее мясо. Даже если продукт пролежал ночь в холодильнике – для отбивных это уже не подходит. Чем длиннее мясо лежит – тем больше сока оно теряет. Также, обратите внимание, какая именно эта часть. Для отбивных наиболее подходит вырезка, филе, окорок, корейка или лопатка.

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Очень тоненькие кусочки

В любом случае не нарезайте мясо на отбивные очень тоненько. Изделия просто засушатся во время жарки. Смело нарезайте мясо на кусочки средней толщины и не беспокойтесь о том, что они могут не приготовиться.

Мало жира

Срезать с мяса все частицы жира – большая ошибка. Чтобы изделия были действительно сочными – мясо должно иметь достаточно жира.

Слишком сильное отражение

Мясо на отбивные нужно хорошо отбивать, но важно не переусердствовать. Если делать это слишком сильно – можно повредить волокна и блюдо не будет вкусным.

Добавление соли в начале приготовления

Если разнообразные пряные специи можно добавить к отбитому мясу сразу и немного помариновать – то соль нужно добавлять только в конце приготовления. Все потому, что она извлекает влагу и все соки из кусочков.

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