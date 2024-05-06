Почему отбивные получаются сухими и скручиваются на сковороде: не допускайте этих ошибок

Екатерина Ягович
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Почему отбивные получаются сухими и скручиваются на сковороде: не допускайте этих ошибок

К картофелю или гречке идеально подходят отбивные. Они сытные и быстро готовятся. Но далеко не всегда, даже у опытных хозяек, изделия получаются удачными.

Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить отбивные. Обратите внимание на некоторые нюансы.

Почему отбивные получаются сухими и скручиваются на сковороде: не допускайте этих ошибок

Использование несвежего мяса

Чтобы отбивные были сочными, выбирайте для них идеально свежее мясо. Даже если продукт пролежал ночь в холодильнике – для отбивных это уже не подходит. Чем длиннее мясо лежит – тем больше сока оно теряет. Также, обратите внимание, какая именно эта часть. Для отбивных наиболее подходит вырезка, филе, окорок, корейка или лопатка.

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Почему отбивные получаются сухими и скручиваются на сковороде: не допускайте этих ошибок

Очень тоненькие кусочки

В любом случае не нарезайте мясо на отбивные очень тоненько. Изделия просто засушатся во время жарки. Смело нарезайте мясо на кусочки средней толщины и не беспокойтесь о том, что они могут не приготовиться.

Мало жира

Почему отбивные получаются сухими и скручиваются на сковороде: не допускайте этих ошибок

Срезать с мяса все частицы жира – большая ошибка. Чтобы изделия были действительно сочными – мясо должно иметь достаточно жира.

Слишком сильное отражение

Мясо на отбивные нужно хорошо отбивать, но важно не переусердствовать. Если делать это слишком сильно – можно повредить волокна и блюдо не будет вкусным.

Почему отбивные получаются сухими и скручиваются на сковороде: не допускайте этих ошибок

Добавление соли в начале приготовления

Если разнообразные пряные специи можно добавить к отбитому мясу сразу и немного помариновать – то соль нужно добавлять только в конце приготовления. Все потому, что она извлекает влагу и все соки из кусочков.

Почему отбивные получаются сухими и скручиваются на сковороде: не допускайте этих ошибок

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