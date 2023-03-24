Идеально засоленные помидоры в банках – упругие и сочные. Единственная проблема, которая часто возникает – плоды начинают трескаться при консервации. Этого очень просто избежать, зная некоторые лайфхаки.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему помидоры трескаются и что поможет уберечь их от трещин.

Почему помидоры трескают в банке?

Наиболее распространенной причиной является то, что помидоры на 95% состоят из воды. В процессе засолки их заливают рассолом, который проникает внутрь овощей. Из-за своей тоненькой кожицы большинство томатов не выдерживают дополнительную воду и лопают.

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Кроме этого, причинами могут быть:

нарушение пропорций и несоблюдение рецепта;

нарушение условий стерилизации;

использование несвежих плодов.

Как уберечь помидоры от трещин?

Большинство хозяек убеждают, что перед тем, как положить помидоры в банку, тару нужно подготовить. А именно вылить на дно горячий маринад и оставить его на время. В то же время, маринад\рассол нужно наливать постепенно, чтобы с каждым разом жидкость была горячее предыдущей.

Также уберечь помидоры от трещин можно, если заранее их проколоть. Делать это нужно зубочисткой в месте плодоножки. Такой трюк снижает напряжение пленки томатов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что категорически нельзя производить во время консервации.