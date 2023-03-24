Почему помидоры потрескали в банке и как этого избежать: это важно знать
Идеально засоленные помидоры в банках – упругие и сочные. Единственная проблема, которая часто возникает – плоды начинают трескаться при консервации. Этого очень просто избежать, зная некоторые лайфхаки.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему помидоры трескаются и что поможет уберечь их от трещин.
Почему помидоры трескают в банке?
Наиболее распространенной причиной является то, что помидоры на 95% состоят из воды. В процессе засолки их заливают рассолом, который проникает внутрь овощей. Из-за своей тоненькой кожицы большинство томатов не выдерживают дополнительную воду и лопают.
Кроме этого, причинами могут быть:
- нарушение пропорций и несоблюдение рецепта;
- нарушение условий стерилизации;
- использование несвежих плодов.
Как уберечь помидоры от трещин?
Большинство хозяек убеждают, что перед тем, как положить помидоры в банку, тару нужно подготовить. А именно вылить на дно горячий маринад и оставить его на время. В то же время, маринад\рассол нужно наливать постепенно, чтобы с каждым разом жидкость была горячее предыдущей.
Также уберечь помидоры от трещин можно, если заранее их проколоть. Делать это нужно зубочисткой в месте плодоножки. Такой трюк снижает напряжение пленки томатов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что категорически нельзя производить во время консервации.