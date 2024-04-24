Семейные посиделки на природе не обходятся без жарки вкусного шашлыка. В приготовлении такого блюда много нюнсов, которые стоит учесть. Мясо очень легко испортить, если допускать следующие ошибки.

Редакция FoodOboz расскажет, как не стоит готовить шашлык. Для блюда подходит далеко не все мясо, а также оказывает большое влияние на вкус и текстуру выбранный маринад.

Какое мясо не подходит

Лопатка, грудинка или голень не подходят для приготовления шашлыка. Такие части лучше тушить, делать из них другие блюда. Для приготовления на мангале мясо должно быть молодым с оптимальным количеством жира. Это может быть корейка или лопатка, если это свинина или говядина. Из курицы можно выбрать крылья или гомели. Только в таком случае шашлык будет сочным.

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Как нельзя нарезать мясо

Не нарезайте мясо для шашлыка вдоль волокон – только поперек. Так кусочки сохранят все свои соки. К тому же, они должны быть одинаковыми для равномерной прожарки.

Кислый маринад

Кислота необходима только тому мясу, которое уже не слишком свежее. Если вы выбрали качественный продукт для приготовления – достаточно добавить несколько капель бальзамического уксуса. Избыток лимонного сока, например, только испортит мясо.

Не добавляйте в маринад все подряд

Многие убеждены, что чем больше ингредиентов в маринаде – тем вкуснее. Но многокомпонентный маринад лишь перебьют вкус мяса. Для блюда достаточно немного чеснока, лука и свежих трав.

Не маринуйте мясо очень долго

Мариновать мясо для шашлыка можно максимум 20 часов. Если дольше – риск начала распространения бактерий. Также мясо, слишком долго мариновавшееся, не будет сочным.

Не солите мясо во время маринования

Соль извлекает все соки из мяса. Потому нельзя добавлять специю сразу. Лучше всего посолить мясо перед самой жаркой – вкус вас приятно удивит.

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