Очень часто банки с консервацией мутнеют и взрываются, даже когда вы готовите все по рецепту. Причин для этого много, но основные – грязные овощи и банки, а также плохой ключ для консервации.

Редакция FoodOboz делится советами, как правильно готовить консервированные помидоры, чтобы банки не взрывались.

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Главные причины, почему банки взрываются и маринад становится мутным

1. Помидоры с пятнами дадут брожение маринада

Для консервации помидоры нужно выбирать без каких-либо повреждений.

2. Грязные оовщи, зелень и банки

Перед консервированием все ингредиенты – помидоры, зелень, необходимо тщательно мыть, так как плохо промытые овощ могут вызвать реакцию брожения и маринад станет мутным.

Банки, крышки также необходимо очень тщательно мыть, после стерилизовать и просушивать в духовке, прежде чем использовать для консервации.

3. Плохой закаточный ключ

Еще одной причиной помутнения рассола являются плохо закатанные банки из-за плохого ключа. В таком случаи в них может попасть воздух и после начнется процесс брожения. Для того, чтобы убедиться, что банки хорошо и герметично закатаны, их нужно на сутки поставить вверх дном.

4. Несоблюдение пропорций

Причиной помутнения маринада может стать несоблюдение пропорций соли или уксуса при приготовлении.

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