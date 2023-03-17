Для того чтобы сварить вкусное домашнее варенье, которое будет иметь однородную консистенцию и не будет темнеть, нужно четко соблюдать пропорции и выбранный рецепт.

Нередко от опытных хозяек можно услышать, что варенье нужно мешать только деревянной ложкой. Редакция FoodOboz, опираясь на собранную информацию, расскажет для чего так делать и почему это важно.

Следовательно, объясняют такой лайфхак очень просто и логично. Дело в том, что дерево – это натуральный материал. Поэтому, готовя варенье при высокой температуре, вы можете быть уверенны, что оно не изменит вкус и цвет, дерево поглотит все бактерии, которые могут образоваться, и с десертом ничего плохого и вредного не случится.

Видео дня

Вместо этого металл, из которого сделаны металлические ложки, вступает в реакцию с фруктовыми кислотами и изменяет общий вкус варенья.

Обязательно убедитесь в том, что посуда, в которой вы собираетесь варить варенье, чистая, а тара – стерилизованная в горячей воде. Перед тем как закрутить банку крышкой, положите сверху пропитанную маслом или воском бумагу – такой лайфхак поможет вашему варенью храниться дольше.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как варить варенье, чтобы оно не было темным.