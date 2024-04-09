Отварить яйца – это, казалось бы, самое простое, что может быть. Но именно с таким продуктом у многих людей часто возникают проблемы. Скорлупа трескается, а середина растекается. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении яиц. Все они очень банальные.

Неправильная температура яиц

Если вы только что вытащили яйца из холодильника – не кладите их в воду. Перепад температуры приведет к тому, что скорлупа потрескается. Подождите несколько минут, а затем отваривайте яйца.

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Очень сильный огонь

Если вы будете варить яйца на максимальном огне – лучше точно не сделаете. Нужно иметь немного терпения и не торопить процесс, потому что из-за высоких температур белок и желток очень быстро расширяются. Лучше всего отваривать яйца на минимальном огне.

Вода без соли

Чтобы яйца имели идеальную текстуру, их нельзя варить без соли. Даже если скорлупа чуть-чуть треснет – середина точно не будет вытекать.

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