Почему яйца трескаются во время отваривания: не допускайте этих ошибок

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Почему яйца трескаются во время отваривания: не допускайте этих ошибок

Отварить яйца – это, казалось бы, самое простое, что может быть. Но именно с таким продуктом у многих людей часто возникают проблемы. Скорлупа трескается, а середина растекается. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении яиц. Все они очень банальные.

Почему яйца трескаются во время отваривания: не допускайте этих ошибок

Неправильная температура яиц

Если вы только что вытащили яйца из холодильника – не кладите их в воду. Перепад температуры приведет к тому, что скорлупа потрескается. Подождите несколько минут, а затем отваривайте яйца.

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Очень сильный огонь

Почему яйца трескаются во время отваривания: не допускайте этих ошибок

Если вы будете варить яйца на максимальном огне – лучше точно не сделаете. Нужно иметь немного терпения и не торопить процесс, потому что из-за высоких температур белок и желток очень быстро расширяются. Лучше всего отваривать яйца на минимальном огне.

Почему яйца трескаются во время отваривания: не допускайте этих ошибок

Вода без соли

Чтобы яйца имели идеальную текстуру, их нельзя варить без соли. Даже если скорлупа чуть-чуть треснет – середина точно не будет вытекать.

Почему яйца трескаются во время отваривания: не допускайте этих ошибок

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