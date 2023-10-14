Хлеб – это основной продукт практически на каждом столе, который не только едят с блюдами, но и делают из него бутерброды, сэндвичи и тосты.

Нередко бывает так, что свежая и мягкая буханка становится черствой уже буквально за один день. В таком случае хозяйки прибегают к разным лайфхакам, один из которых предусматривает хранение хлеба в холодильнике.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему не следует хранить хлеб в холодильнике и чем это может угрожать.

Видео дня

Следовательно, по словам многих специалистов, самым плохим местом для хранения хлеба считается именно холодильник.

Девайс никак не помогает решить проблему с черствением, а наоборот еще больше усугубляет ее. К тому же, в таких условиях на поверхности и внутри продукта быстро появляется плесень. Хотя ее не всегда можно заметить на первый взгляд, но риск отравления остается очень высоким.

Как и где правильно хранить хлеб?

В свою очередь, изделие советуют хранить в прохладном и сухом месте в хлебнице или шкафу подальше от плиты. В таких условиях хлеб следует завернуть в бумажный пакет или хлопчатобумажную ткань, чтобы не спровоцировать появление плесени.

В редких случаях хлеб также разрешено замораживать. Для этого буханку следует обязательно завернуть в специальный зип-пакет.

Ранее OBOZ.UA сообщал о самом вредном хлебе.