Почему зеленый чай может показаться вам невкусным: не допускайте этих ошибок во время приготовления напитка
Зеленый чай многие пьют даже вместо кофе. Такой напиток достаточно легкий и, при этом, он прекрасно бодрит. Но заваривать его нужно правильно.
Редакция FoodOboz расскажет о нюансах, которые нужно учесть при заваривании зеленого чая. Есть несколько ошибок, которые могут испортить все.
Не игнорируйте время заваривания
Следует помнить, что сорта зеленого чая завариваются от 1-3 минут. Листья не нужно настаивать слишком долго, потому что это совсем не тот напиток. который должен быть очень интенсивным.
Не используйте кипяток
Листья зеленого чая очень нежные и легкие. Кипяток может навредить вкусовым свойствам такого продукта. После закипания воды немного подождите, чтобы температура снизилась, а затем заливайте.
Используйте качественную воду
Для любого чая, особенно для зеленого, нужно использовать очищенную воду. Различные примеси, которые есть в воде из-под крана, могут плохо повлиять на вкус и полезные свойства напитка.
Заваривайте чай в стеклянной посуде
Именно стеклянная посуда лучше подходит для заваривания зеленого чая. Другие материалы не подходят из-за того, что они могут впитывать посторонние запахи, которые перебьют вкус напитка.
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