Жареная рыба отлично сочетается с картофельным пюре, гречкой и легкими салатами. Продукт достаточно питателен и в меру калорийный. Но при жарке его очень легко испортить.

Редакция FoodOboz расскажет о частых ошибках, которые допускают при приготовлении рыбы. На них нужно обратить особое внимание, если вы хотите сделать блюдо действительно вкусным.

Слишком много влаги

После того, как почистили и промыли рыбу – ее обязательно нужно просушить. Для этого можно использовать бумажные полотенца. Ими нужно просто хорошо протереть рыбу, а уже потом жарить. Если будет избыточная влага – на рыбе не будет золоистой корочки, потому что мясо просто пропарится.

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Избыток соли

Очень осторожно добавляйте соль в рыбу. Если специи будет многовато – мясо получится сухим. В маринад можно добавить совсем немного соли, а затем привести по вкусу уже перед самой жаркой или запеканием.

Холодная сковорода

Если сковорода, на которую вы положите рыбу, будет холодной – кусочки просто пригорят и начнут разваливаться. Поэтому сначала хорошо разогрейте сковороду.

Жарка не с той стороны

Чтобы рыба имела хорошую текстуру – нужно сначала пожарить рыбу кожей вниз. Если сделать наоборот – кусочки не получатся цельными. Именно кожура держит мягкую часть, и даже если вы не хотите есть шкурку – пожарьте рыбу сначала с ней.

Частое переворачивание рыбы

Рыбу достаточно перевернутую всего один раз. Каждая сторона должна хорошо прожариться. Если постоянно переворачивать кусочки – кожура может порваться и привлекательным блюдо точно не будет. Также, при частом переворачивании рыба будет поглощать избыточное масло.

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