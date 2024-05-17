Если вы хотите пожарить рыбу на сковороде – помните, что продукт очень легко испортить. Очень часто кусочки просто разваливаются и прилипают к сковороде. Все это из-за ряда ошибок.

Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя жарить рыбу. Обратите внимание на следующие аспекты.

Излишняя влага

Чаще прилипает именно та рыба, которая была заморожена. Поэтому продукт нужно обязательно разморозить до конца, чтобы вообще не было льда. Только после того, как вы убедились, что нет лишней влаги – можно жарить рыбу.

Видео дня

Плохо разогретая сковорода

Ни в коем случае нельзя класть рыбу на холодную сковородку, потому что кожура сразу прилипнет. Сначала поставьте посуду на плиту и подождите несколько минут. Затем хорошо разогрейте растительное масло, а уже после этого начинайте жарить рыбу.

Слишком много масла

Масло на сковородке должно быть достаточно, но не очень много. Рыба прилипнет, будет серой и не вкусной. Можно доливать масло при необходимости во время жарки.

Не жарьте рыбу на обычные сковороде без соли

Если у вас антипригарная сковорода – можете не бояться жарить рыбу даже без масла. Но с обычной так не получится. Посуду сначала нужно очень хорошо прогреть с солью, а потом жарить рыбу – так продукт точно не прилипнет.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: