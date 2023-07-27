Действительно вкусный жареный картофель должен быть целым, золотистым и хрустящим. Но довольно часто кусочки разваливаются, начинают гореть и становятся серыми. У этого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, из-за которых у вас не получается приготовить действительно вкусный и качественный картофель. Обратите особое внимание на следующие три момента.

Приготовление картофеля без вымачивания

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Уже нарезанные кусочки картофеля очень важно оставить на время в холодной воде, а затем еще раз хорошо промыть. Из овоща выйдет лишний крахмал. В результате – картофель получится очень хрустящим и не пригорит. Поэтому игнорировать замачивание ни в коем случае не нужно.

Перемешивание картофеля лопаткой

Картофель во время жарки обязательно нужно перемешивать. Но делать это обычной деревянной лопаткой не стоит, ведь вы повредите кусочки и сделаете кашу. Лучшим вариантом будет просто встряхнуть сковороду легкими движениями. Так картофель останется целым и хрустящим.

Неправильный момент добавления соли

Добавление соли в начале приготовления жарки – это грубая ошибка. Посолить картофель нужно только в самом конце приготовления. когда она будет уже почти готова. После этого можно засыпать остальные специи.

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