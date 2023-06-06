Приготовление пищи – это часто хоть и длительный, но интересный процесс. Впрочем, единственная проблема – образовавшийся беспорядок после, который убирать труднее, чем готовить. Но это лишь до тех пор, пока не знаете о некоторых уловках и лайфхаках.

Редакция FoodOboz расскажет о топ-5 действенных и полезных кухонных лайфхаках, которые пригодятся каждой хозяйке. Об этом сообщает Times of India.

1 – очистка микроволновки

Приготовление или разогрев пищи в микроволновке может показаться самым простым процессом. Но это точно не касается очищения девайса. Один из лучших способов это сделать – использовать лимон. Для этого нужно в тарелку или другую емкость положить несколько ломтиков лимона, 2 ст. л. уксуса и немного соли. Разогревать такой набор нужно в течение 2-3 минут до тех пор, пока не появится достаточно пара. После этого можно извлекать продукты из печи и протереть ее губкой.

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2 – очистка посуды до блеска

Есть из чистой блестящей посуды – что может быть лучше? Но на смену блеску часто приходит тусклая текстура. Для того чтобы ее забрать, нужно в тарелке смешать соду с теплой водой и лимонным соком. Получившуюся массу следует нанести на посуду и столовые приборы, оставить в таком виде на 15 минут. После можно смыть все моющим средством или просто прополоскать водой.

3 – очищение чашек

Удалить стойкие пятна из чашек может быть сложной задачей, но зная один лайфхак, это можно будет с легкостью сделать. Для этого нужно в тарелке смешать пищевую соду, лимонный сок и средство для мытья посуды. Должна получиться пастообразная масса, которую нужно нанести на чашки и оставить в таком виде на несколько минут. После этого нужно вымыть посуду теплой водой.

4 – очистка разделочных досок

Для того чтобы очистить разделочные доски от пятен и избавиться от неприятного запаха, нужно приготовить следующее средство. Для этого необходимо смешать соль и лимонный сок, масса должна быть густой. Его следует нанести на поверхность и оставить в таком виде на 25 минут. После этого промыть доску теплой водой и губкой. Для лучшего эффекта можно замочить ее в воде на время.

5 – очистка плиты

Чтобы удалить грязь и жирные отложения из плиты, нужно приготовить следующий раствор. Для этого следует смешать соду, соль, лимонный сок и немного моющего средства, налить теплую воду. Получившуюся массу нанести на кухонную поверхность и оставить в таком виде на 20 минут. После – смыть все влажной губкой.

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