При покупке ранних фруктов или овощей на рынке и в супермаркете вы должны помнить, что продукты не всегда будут качественными и безопасными для здоровья. Их часто пичкают разнообразными примесями и нитратами, которые делают плод особенно большим и красивым снаружи. Это касается и молодого картофеля.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, чем может быть опасным молодой картофель и как избавиться в нем от вредных веществ.

Чем вреден молодой картофель?

Вы, вероятно, не раз замечали, что кожица картофеля может иметь зеленые участки. Часто именно в них содержится самое большое количество нитратов и пестицидов. В частности, ядовитое вещество соланин. Поэтому очень важно перед приготовлением картофеля срезать эти части и кожуру в целом, после чего замачивать плод в холодной воде.

Видео дня

Как избавиться от нитратов в картофеле?

Технология:

1. Для начала следует подготовить миску с водой, в которую добавить сок половины лимона и 1 ч. л. морской соли. В полученной жидкости нужно хорошо помыть картофель. Это помогает эффективно смыть пестицидный налет.

2. После этого картофель нужно очистить от кожуры и тщательно замочить в холодной воде на 15-20 минут.

Еще одним из способов избавиться от нитратов в картофеле может быть варка. Уровень вредных веществ, таким образом, снижается на 50-80%. Отварив картошку, нужно сразу слить отвар и только тогда солить продукт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как почистить много молодого картофеля за 3 секунды.