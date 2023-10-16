Многие привыкли считать, что орехи – это достаточно калорийный продукт. И хотя они действительно помогают избавиться от голода и насытить организм, есть и такие виды, которые наоборот способствуют уменьшению веса.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о том, какой орех самый полезный из всех.

Следовательно, по словам ученых, самым полезным из всех является миндаль. Неоднократные исследования этого ореха показали, что он предотвращает появление рака толстой кишки, а также в нем большое количество витамина Е, который защищает кожу от преждевременного старения. Миндаль – это отличный источник полезных жиров, способствующих сжиганию веса.

Видео дня

Детали исследования

Однажды ученые решили провести исследования по жиросжигательным возможностям миндаля. В эксперименте участвовало 160 добровольцев, которых разделили на две группы. Одна в течение 9 месяцев соблюдала специально разработанную диету. В то же время, в рационе другой обязательным продуктом был сырой миндаль без добавок.

В результате эксперимента у представителей обеих групп все равно снизились показатели веса на 9,3%. В то же время люди, которые употребляли миндаль, снизился уровень холестерина и улучшился метаболизм. По словам самих людей, миндаль также помогал унять чувство голода на длительное время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как легко очистить грецкие орехи без молотка.