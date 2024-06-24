Не выбрасывайте луковую шелуху! Как приготовить ароматную приправу из отходов

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Не выбрасывайте луковую шелуху! Как приготовить ароматную приправу из отходов

Разнообразные приправы – просто мастхэв на кухне каждой хозяйки. Но, если подсчитать затраты на них, можно понять, куда девается достаточно большая сумма денежных средств.

Поэтому, для экономии денег, а также для уменьшения количества бытовых отходов, следует обратить внимание на лайфхак, опубликованный в TikTok блоггером с ником northwestleftist. Она рассказала, как сделать универсальную приправу, использовав только луковую шелуху.

Не выбрасывайте луковую шелуху! Как приготовить ароматную приправу из отходов

Для начала нужно насобирать луковую шелуху, остающуюся каждый раз после использования этого овоща. Оно отлично хранится в обычном герметичном пакете. Как только он будет наполнен, можно переходить к приготовлению приправы.

Не выбрасывайте луковую шелуху! Как приготовить ароматную приправу из отходов

На видео блоггер выложила шелуху на противень, равномерно распределив его по всей поверхности. Но она отправила противень в духовку на 5 часов при минимальной температуре. Это нужно для того, чтобы шелуха полностью высохла и стала хрустящей и ломкой.

Не выбрасывайте луковую шелуху! Как приготовить ароматную приправу из отходов

Единственное, что остается сделать – измельчить его. Для этого сушеную шелуху она выложила в чашу блендера и включила его до образования порошка. На этом процесс приготовления приправы из шелухи завершен. Остается пересыпать приправу в герметичный контейнер и наслаждаться невероятным вкусом блюд с ее использованием.

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