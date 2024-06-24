Разнообразные приправы – просто мастхэв на кухне каждой хозяйки. Но, если подсчитать затраты на них, можно понять, куда девается достаточно большая сумма денежных средств.

Поэтому, для экономии денег, а также для уменьшения количества бытовых отходов, следует обратить внимание на лайфхак, опубликованный в TikTok блоггером с ником northwestleftist. Она рассказала, как сделать универсальную приправу, использовав только луковую шелуху.

Для начала нужно насобирать луковую шелуху, остающуюся каждый раз после использования этого овоща. Оно отлично хранится в обычном герметичном пакете. Как только он будет наполнен, можно переходить к приготовлению приправы.

На видео блоггер выложила шелуху на противень, равномерно распределив его по всей поверхности. Но она отправила противень в духовку на 5 часов при минимальной температуре. Это нужно для того, чтобы шелуха полностью высохла и стала хрустящей и ломкой.

Единственное, что остается сделать – измельчить его. Для этого сушеную шелуху она выложила в чашу блендера и включила его до образования порошка. На этом процесс приготовления приправы из шелухи завершен. Остается пересыпать приправу в герметичный контейнер и наслаждаться невероятным вкусом блюд с ее использованием.

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