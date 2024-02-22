Именно от того, что вы едите в течение дня, зависит ваше самочувствие и состояние организма. Поэтому очень важно выбрать правильные продукты питания. В них должны быть необходимые витамины и питательные вещества.

Перечнем из пяти продуктов, которые обязательно должны быть в рационе каждого человека, поделилась нутрициолог Елена Тулякова (krasuni__ukraine) в Instagram. Их можно совмещать между собой и готовить полноценные блюда.

Овощи и зелень

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Благодаря их содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов, овощи помогают укрепить иммунную систему, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить желудочно-кишечный тракт.

Фрукты

Наслаждайтесь разнообразием фруктов, таких как ягоды, цитрусовые, яблоки и бананы. Они богаты волокном, витаминами и минералами, что помогают поддерживать энергию и здоровье кожи.

Белковые продукты

Яйца, рыба, мясо, тофу или бобовые – все они являются источниками важного строительного материала для клеток организма. Белок необходим для роста тканей и укрепления мышц.

Полезные жиры

Авокадо, оливковое масло, семена и орехи содержат здоровые жиры, полезные для сердца, мозга и общего здоровья. Добавьте их в свои салаты или используйте для приготовления блюд.

Зерновые продукты

Овес, рис, цельнозерновой хлеб – они богаты волокном, которое помогает поддерживать здоровье кишечника и контролировать уровень сахара в крови.

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