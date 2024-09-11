Покупая бананы, следует уметь правильно рассчитывать необходимое количество, ведь срок хранения в холодильнике всего два-три дня. Поэтому часто, когда хозяйки видят, что бананы начинают портиться, переходят к приготовлению разнообразных десертов из них.

Видео дня

Но есть способ, благодаря которому бананы смогут храниться свежими в холодильнике более 10 дней. Об этом способе рассказала Express эксперт по питанию Кейт Холл.

Принято считать, что тропические фрукты не следует держать в холодильнике, ведь они не любят прохладу. Однако, в случае с бананами это утверждение подходит только в том случае, когда фрукт еще зеленый. Покупая зеленые бананы, просто положите их во фруктовницу или на кухонный стол и подождите, пока их кожура не приобретет желтый цвет.

А как только это произойдет, переложите бананы в холодильник, но подальше от других фруктов. Таким образом, они не подвергнутся влиянию газа этилена, что ускоряет процессы гниения. А если кожура ваших бананов все же начала чернеть, их можно очистить, положить в герметичный пакет и заморозить. Из замороженных бананов можно готовить всевозможные десерты и смузи.

На OBOZ.UA есть много рецептов с бананами: