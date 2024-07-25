Важно уметь правильно готовить бургер. В противном случае он просто превратится в обычный бутерброд, распадающийся и загрязняющий все вокруг.

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Звездный шеф-повар Гордон Рамзи в своем YouTube-канале рассказал о 5 основных секретах приготовления бургера. Воспользовавшись ими блюдо получится просто идеальным и никогда не развалится.

Первый секрет идеального бургера состоит в правильном приготовлении котлет. Чтобы они не распадались и были очень вкусными, к фаршу следует добавить яйцо, тщательно перемешать и оставить в сутки. Только после этого можно жарить идеальные круглые котлеты. Еще одним секретом приготовления правильного мяса для бургеров является его малоподвижность. После того, как вы выложили котлету на гриль, старайтесь двигать как можно меньше. Прожарьте котлету с одной стороны, затем переверните на другую и дожарьте до готовности. Этого должно быть достаточно.

Третьим секретом идеального бургера является лук, входящий в его состав. Шей-повар утверждает, что она должна быть обязательно жареной, ведь свежая слишком кислая и резкая и способна испортить весь вкус блюда.

Следующий секрет заключается в добавлении растопленного сливочного масла. Во время того, как бургеры жарятся на гриле, Рамзи рекомендует брать в руки кисточку, погружать ее в масло и смазывать блюдо. Благодаря этому она будет невероятно нежной и сочной.

Последний секрет в конструкции бургера, которую нужно сделать через несколько минут после того, как мясо было снято с гриля. Он говорит, что этот шаг требует небольшой предварительной планировки, а остальные ингредиенты следует разложить так, чтобы они были готовы сразу после того, как гамбургер закончит готовиться. Если вы проделаете все шаги, у вас останется "вкусный" гамбургер между двумя жареными булочками, покрытыми карамелизированным луком, сыром, листьями салата, помидорами и соусом.

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