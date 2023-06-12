Пшено – это полезная и бюджетная крупа, которую можно готовить по-разному: на воде или молоке, а подавать со шкварками, салом, тефтелями или салатом.

Нередко бывает так, что крупа в процессе приготовления начинает горчить, развариваться и становится совсем не вкусной. Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и поделится некоторыми секретами приготовления, благодаря которым пшено будет идеальным.

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Ингредиенты:

пшено – 1 ст

вода – 3 ст

сливочное масло – 50 г

сахар

соль

Способ приготовления:

1. Сначала нужно промыть крупу кипячением. Для этого насыпать ее в кастрюлю и налить 1 ст воды. Поставить на огонь и довести до кипения. После кипения сразу снять кашу с плиты и промыть хорошо под проточной водой.

Секрет 1: крупинки пшена на поверхности покрыты полом и маслами. Именно они склеивают крупу во время варки и делают ее горькой. Именно из-за этого нужно тщательно и качественно промывать пшено.

2. Промитое пшено насыпать обратно в кастрюлю, добавить соль, сахар и залить 2 ст воды. Поставить на средний огонь и не накрывать крышкой.

Секрет 2: важно соблюдать четкие пропорции с водой и как только вы поставили кашу вариться, не нужно накрывать ее крышкой хотя бы некоторое время.

3. Через 10 минут после закипания добавить в кашу сливочное масло. Его следует порезать и выложить на поверхности пшена.

Секрет 3: добавьте в кашу сливочное масло, чтобы оно было рассыпчатым.

4. Когда добавили масло, накрыть кастрюлю крышкой и выключить огонь. В таком виде оставить кашу на 30 минут.

Секрет 4: здесь важно дать пшену настояться, впитать остатки воды и набухнуть. Крышку все это время снимать не нужно.

5. Через 30 минут можно есть кашу. Приятного аппетита!

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