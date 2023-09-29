Проблема приготовления любых круп – это то, что они всегда слипаются, превращаются в кашу. Особенно это касается гречки и риса. Но есть одно очень простое решение.

О том, как приготовить рассыпчатые рис и гречку рассказала диетолог Марина Пискун (maryna.piskun) в Instagram. Для этого способа вам понадобится сковорода.

Технология приготовления рассыпчатой гречки и риса

1. Просушить крупу на сухой сковороде до 3 минут.

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Таким образом выделяется масло, которое дает особый аромат. А также меняется структура крахмального зерна – меньшее слипание при последующей варке. Если нарушены условия хранения и в крупу попала влага, вызывающая посторонний запах, его нужно ликвидировать.

2. Воду для варки вскипятить, посолить. Кастрюля – толстая, жидкость к крупе 2:1.

3. В кипящую воду всыпать крупу.

4. В кастрюлю с рисом добавить специи по выбору. Кари, зира, кардамон, тмин, корица, гвоздика, даже цедра цитрусовых.

5. Перемешать один раз, дать закипеть повторно.

6. Убавить огонь до слабого, накрыть крышкой.

7. Не трогать до готовности (15-20 минут).

8. Снять с огня.

9. Если вода не до конца испарилась – слить или накрыть вместо крышки сухим полотенцем.

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