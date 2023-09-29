Рис и гречка будут всегда рассыпчатыми: полезный лайфхак для приготовления круп

Екатерина Ягович
Лайфхаки
1 минута
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Рис и гречка будут всегда рассыпчатыми: полезный лайфхак для приготовления круп

Проблема приготовления любых круп – это то, что они всегда слипаются, превращаются в кашу. Особенно это касается гречки и риса. Но есть одно очень простое решение.

О том, как приготовить рассыпчатые рис и гречку рассказала диетолог Марина Пискун (maryna.piskun) в Instagram. Для этого способа вам понадобится сковорода.

Рис и гречка будут всегда рассыпчатыми: полезный лайфхак для приготовления круп

Технология приготовления рассыпчатой гречки и риса

1. Просушить крупу на сухой сковороде до 3 минут.

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Таким образом выделяется масло, которое дает особый аромат. А также меняется структура крахмального зерна – меньшее слипание при последующей варке. Если нарушены условия хранения и в крупу попала влага, вызывающая посторонний запах, его нужно ликвидировать.

2. Воду для варки вскипятить, посолить. Кастрюля – толстая, жидкость к крупе 2:1.

3. В кипящую воду всыпать крупу.

Рис и гречка будут всегда рассыпчатыми: полезный лайфхак для приготовления круп

4. В кастрюлю с рисом добавить специи по выбору. Кари, зира, кардамон, тмин, корица, гвоздика, даже цедра цитрусовых.

5. Перемешать один раз, дать закипеть повторно.

Рис и гречка будут всегда рассыпчатыми: полезный лайфхак для приготовления круп

6. Убавить огонь до слабого, накрыть крышкой.

7. Не трогать до готовности (15-20 минут).

Рис и гречка будут всегда рассыпчатыми: полезный лайфхак для приготовления круп

8. Снять с огня.

9. Если вода не до конца испарилась – слить или накрыть вместо крышки сухим полотенцем.

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