Гранат – очень вкусный, полезный и ценный фрукт, в котором очень много витаминов и минералов. Специалисты рекомендуют его есть всем, особенно людям, у которых низкий гемоглобин.

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, благодаря которому вы почистите гранат всего за 1 минуту и при этом не испачкаете руки.

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Все элементарно: вам нужно всего лишь сделать 4 надреза на фрукте, поместить его в воду и там разломать и достать все зернышки.

Стоит отметить, что все зернышки после чистки будут целыми и не поврежденными!

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