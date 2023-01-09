Для того, чтобы хранить морковь как можно дольше в холодное время года, важно соблюдать не только температурные условия, но и соседство с другими овощами. Из-за незнания некоторых нюансов ваши овощи могут стать средой для различных возбудителей и грибка.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, рядом с какими овощами можно и запрещено хранить морковь.

Большинство экспертов уверяют, что хранить морковь вместе с другими овощами не стоит, поскольку все они нуждаются в разных условиях хранения. К примеру, хранить овощ вместе со свеклой можно только короткий срок и обязательно размещать только 10% корнеплодов от общего объема моркови, чего не скажешь о капусте – эти овощи имеют разное дыхание и, соответственно, нуждаются в разной температуре.

Видео дня

Если пренебрегать правилами, то пересохшая или переохладившаяся морковь часто поражается грибковыми болезнями: белой гнилью, серой гнилью, альтернариозой и ризоктониозой. Наибольший недостаток состоит в том, что возбудители проявляются не сразу, а внезапно на второй или даже третий месяц хранения.

Кроме этого, к поражению наиболее подвержены недозрелые, перезрелые, увядшие или переохлажденные корнеплоды. Возбудители очень легко распространяются даже при минимальном изменении условий хранения, одно из которых – частое открывание дверь камеры.

Если вы заметили даже незначительные поражения грибными болезнями, нужно снизить влажность и температуру в помещении (до 0 градусов Цельсия) и на один процент повысить уровень углекислого газа.

Кроме этого, решить этот вопрос помогут различные профилактические методы, такие как обработка камеры и контейнеров фунгицидами. Обработку производят за месяц до загрузки продукции. Если древесина, из которой сбиты контейнеры, чистая и светлая, этап обработки можно пропустить. Также дополнительно можно обработать серой холодильник, камеру и тару.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как и ошибки испортят вашу консервацию.