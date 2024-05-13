Иногда, такие явления как обветренная колбаса, белый налет на черной пластмассовой посуде или разлитое масло просто раздражают. Но если пользоваться простыми лайфхаками – организация быта будет гораздо проще. И времени на приготовление пищи вы будете тратить меньше.

Подборка кухонных лайфхаков опубликована на странице babusyni_retsepty в Instagram. Все они максимально простые и действенные.

Как открыть банку с консервами

Не портите свои ногти, когда пытаетесь потянуть за кольцо на банке. Для того, чтобы открыть емкость, используйте чайную ложку. Ее нужно продвинуть в кольцо, и после этого потянуть крышку

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Как налить масло тонкой струйкой

Дополнительная белая крышечка на бутылке с маслом существует не просто так, хотя большинство людей ее просто выбрасывают. Ее нужно снять и перевернуть. Затем вставить в бутылку. Таким образом, вы перекроете горлышко, оставив несколько дырочек, через которые масло будет стекать тонкой струйкой.

Как хранить сырную колбасу, чтобы она не обветривалась

На такой колбасе обязательно есть защитная плёнка, в которой продукт долго хранится свежим. Не нужно выбрасывать такую пленку. Обдайте колбасу кипятком и легко снимите пленку. Отрежьте требуемое количество. Затем поверните колбасу обратно в пленку – вы это после кипятка сможете сделать очень быстро. Свободный конец заверните и прокрутите – ничего не будет свисать и продукт не обветрится.

Как избавиться от белого налета на пластмассовой черной посуде

Разнообразные кухонные черпачки очень часто изготовлены из пластмассы. В процессе продолжительного использования на такой посуде может появляться белый налет. Избавиться от него поможет обычное масло, которым нужно натереть посуду, а затем просто промыть водой.

Как хранить зелень свежей

Для того, чтобы зелень не темнела и не гнила – поместите ее в обычную стеклянную банку, срезав стебли.

Как быстро освободить зелень от стебли

Стебель с зеленью вставьте в отверстие обыкновенной терки и проденьте. Стебель будет раздельно, а листья отдельно.

Как выложить пергамент на противень, чтобы он скручивался

Отрежьте кусочек пергамента. Хорошо его сожмите. После этого бумагу можно легко развернуть и застелить на противень – скручиваться она не будет.

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