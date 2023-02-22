Важную роль в домашних соленьях, как ни странно, играет соль. Она оказывает влияние на качество и срок годности консервации. Кроме каменной соли, хозяйки задумываются над использованием морской и йодированной. Но какая лучше и как каждая из них влияет на консервацию – нужно разобраться.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, подходит ли для консервирования морская и йодированная соль.

Можно ли консервировать с морской солью?

Эксперты отмечают, что соления с морской солью будут в разы более полезными, ведь она содержит в своем составе важные для организма человека соединения. Также такой вид соли не задерживает воду в организме, а наоборот выводит ее. Благодаря этому после употребления заготовок у вас не будут образовываться различные отеки.

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Не менее важен тот факт, что в морской соли гораздо меньше вредного растворимого осадка, чем в каменной. Именно это влияет на срок годности солений, которые будут храниться дольше.

Единственный нюанс это то, что морская соль, по сравнению с поваренной, имеет неодинаковую степень солености, так что вы можете либо пересолить, либо недосолить заготовки.

Можно ли консервировать с йодированной солью?

Сегодня на полках магазина можно встретить йодированную соль двух видов, имеющую разный состав. Если вы заметили там такое соединение, как йодит калия, можете смело пропускать такой продукт. Наличие вещества свидетельствует о том, что со временем соль теряет свои вкусовые свойства: вкус заготовок станет горьким, а сами продукты мягкими. К тому же уменьшается срок хранения продукции.

Если же в составе имеется йодат калия, или добавка Е917, то соль можно использовать. Это стабильное вещество, которое не изменяется при длительном хранении и термической обработке. Йодированная соль такого вида не влияет на качество, цвет и вкус заготовок.

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