Самый простой способ, чтобы легко чистились яйца: как правильно и сколько варить
Из вареных яиц часто готовят салаты, закуски, намазки на бутерброды, используют в супах или дополняют ими завтрак. Для того чтобы они имели хороший внешний вид и удачную консистенцию, их нужно правильно сварить и помнить о некоторых нюансах.
В одном из кулинарных блогов (eattravelmeet) в Instagram рассказали, как правильно и сколько варить яйца, чтобы они имели идеальный вид и вкус.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- вода – 4 ст.
Способ приготовления:
1. Яйца обязательно должны быть комнатной температуры, поэтому их заранее надо достать из холодильника или положить в теплую воду и оставить на 1 минуту.
2. Четыре стакана воды налить в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения.
3. Когда вода закипит, положить в кастрюлю яйца и варить 1 минуту.
4. После этого снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и оставить в таком виде яйца на 7 минут.
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