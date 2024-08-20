Самый простой способ заморозить помидоры, сохранив витамины: рассказываем пошагово

Эрика Ильина
Лайфхаки
1 минута
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Самый простой способ заморозить помидоры, сохранив витамины: рассказываем пошагово

Помидор – это один из самых популярных овощей. Его можно употреблять самостоятельно, готовить из него салаты или даже основные блюда. Но он также сезонный овощ, а значит требует специальной заготовки на зиму.

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Для того чтобы лакомиться помидорами во многих блюдах даже зимой, следует уметь правильно их замораживать. Существует достаточно много вариантов, как это сделать, но самым легким из них поделилась в Instagram фудблогер Кристина Булезюк.

Самый простой способ заморозить помидоры, сохранив витамины: рассказываем пошагово

Заморозка помидоров на зиму

1. Промываем и просушиваем помидоры.

Самый простой способ заморозить помидоры, сохранив витамины: рассказываем пошагово

2. Нарезаем на куски и складываем в чашу блендера. Пробиваем до однородности.

Самый простой способ заморозить помидоры, сохранив витамины: рассказываем пошагово

3. Получившуюся массу разливаем в формы для льда и замораживаем в морозильной камере.

Самый простой способ заморозить помидоры, сохранив витамины: рассказываем пошагово

4. Составляем замороженные томаты в герметичный пакет.

На OBOZ.UA много блюд с помидорами:

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