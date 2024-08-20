Помидор – это один из самых популярных овощей. Его можно употреблять самостоятельно, готовить из него салаты или даже основные блюда. Но он также сезонный овощ, а значит требует специальной заготовки на зиму.

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Для того чтобы лакомиться помидорами во многих блюдах даже зимой, следует уметь правильно их замораживать. Существует достаточно много вариантов, как это сделать, но самым легким из них поделилась в Instagram фудблогер Кристина Булезюк.

Заморозка помидоров на зиму

1. Промываем и просушиваем помидоры.

2. Нарезаем на куски и складываем в чашу блендера. Пробиваем до однородности.

3. Получившуюся массу разливаем в формы для льда и замораживаем в морозильной камере.

4. Составляем замороженные томаты в герметичный пакет.

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