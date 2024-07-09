В настоящее время на территории Украины действуют ограничения подачи электроэнергии. Поэтому у многих людей возникают проблемы с приготовлением пищи, ведь далеко не все пользуются газовыми плитами.

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Поэтому приходится готовить пищу, используя туристические горелки, или питаться продуктами, не требующими термической обработки. В таких случаях и речи не может быть о сбалансированном питании. Поэтому FoodOboz.ua решил разобраться, можно ли приготовить сбалансированный рацион питания в день без использования электроэнергии. Оказывается, это не сложно и очень вкусно.

3 варианта рациона питания, не требующие термической обработки

Завтрак

Вариант 1

Бутерброды. Хлеб, или хлебцы со сливочным маслом и сыром (можно заменить на сельдь/авокадо/паштет/печень трески) Добавки: овощи, один фрукт по выбору.

Вариант 2

В питу или лаваш заворачиваем сыр кисломолочный, перец, соль, сушеный чеснок, добавляем зелень и помидоры.

Вариант 3

Зеленая гречка с растительным молоком, ягодами, орехами и семенами льна.

Перекус

Вариант 1

Морковные палочки и хумус.

Вариант 2

Банан и смесь семян с йогуртом без наполнителя.

Вариант 3

Крем-сыр, корейская морковь и консервированный тунец, завернутые в лаваш.

Обед

Вариант 1

Запаренная гречка с тунцем или печенью трески. Сухофрукты на десерт.

Вариант 2

Сублимированные супы или каши. Также можно запарить кус-кус и добавить к нему ламинарию.

Вариант 3

Запаренная рисовая лапша с сыром тофу. Добавить томаты, перец, соевый соус, мед и сок лимона.

Ужин

Вариант 1

Печеночный паштет на хлебце + овощной салат.

Вариант 2

Вареную свеклу, купленную в магазине, смешиваем с квашеной капустой и консервированной фасолью. Добавляем квашеные огурцы и заправляем смесью растительного масла и горчицы.

Вариант 3

Печень трески смешиваем с вареными яйцами. Подаем на хлебцах с овощным салатом.

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