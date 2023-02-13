В летнее время самыми популярными заготовками являются домашнее варенье, которое готовят из сезонных ягод и фруктов, любимыми среди которых является клубника и вишня. Один из самых главных ингредиентов – сахар, от которого зависит консистенция варенья и важно не добавить его слишком много, чтобы десерт не засахарился.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, сколько класть сахара на 1 кг вишен и клубники, чтобы варенье получилось вкусным.

Сколько сахара добавить в вишневое варенье

Готовя варенье из вишни, нужно ориентироваться на сорт ягод: для сладких сортов нужно взять меньше, для кислых – больше. От количества сахара зависит плотность варенья: если положить 1,3-1,5 кг и использовать малое количество воды, то варенье будет напоминать больше сироп или повидло. Взяв до 1 кг сахара, варенье, соответственно, будет жидким.

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Сколько сахара добавить в клубничное варенье

Существует большое разнообразие рецептов клубничного варенья: у одних используется большое количество сахара, у других – меньше, у некоторых этот ингредиент даже пропускают.

Если вы хотите, чтобы будущее варенье было средней густоты, то ориентировочные пропорции: 1 кг клубники\1 кг сахара. Хотя, если клубника сладкая, можно добавить и 900 г сахара.

Если вы не планируете добавлять сахар, то технология варки такого варенья следующая: ягодную массу нужно прогреть в течение нескольких раз и после каждого из них обязательно охлаждать массу до комнатной температуры. Для варенья без сахара следует отобрать спелые ягоды сладких сортов.

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