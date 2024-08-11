Сколько на самом деле нужно наливать воды для варки макарон: отвечает шеф-повар
На первый взгляд может показаться, что в процессе варки макарон нет ничего сложного. Достаточно просто забросить их в кипящую подсоленную воду, проварить количество времени, указанное на упаковке, и вы получите почти готовое основное блюдо.
Однако существуют определенные нюансы, которые большинство из нас не учитывает во время этого процесса. Например, недавно издание Mirror узнавало, какое количество воды следует наливать в кастрюлю для варки макарон, чтобы они получились идеальными.
Как оказалось, чем большее количество макарон вы готовите, тем больше кипятка вам понадобится. Эксперты из итальянской кухни в Eataly рекомендуют на каждые 450 граммов макарон, которые нужно сварить, наливать в кастрюлю 2 литра воды.
Таким образом, макароны должны свободно плавать в кастрюле с водой, а не находиться вплотную друг к другу. Тогда они никогда не слипнутся и равномерно проварятся.
Эксперты также рассказали, что никогда не нужно поливать макароны оливковым маслом сразу после того, как вы слили воду. Тем более ее не следует добавлять в кастрюлю во время варки. В тоже случае, макароны будут скользкими снаружи и соус никогда не ляжет на них равномерно.
На OBOZ.UA можно найти много рецептов блюд из макарон: