Гречневая каша является очень полезным блюдом, как для завтрака, так и для обеда и ужина. Очень важно – правильно ее варить, чтобы крупы сохранили все свои полезные свойства.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно готовить гречку, чтобы она не пригорела и была рассыпчатой.

Пропорции

Для идеальной, рассыпчатой гречки пропорции должны быть: 1 стакан гречки на 2 стакана воды. Если же вы хотите наоборот, чтобы каша была вязкой, добавьте больше воды – 2,5-3 стакана.

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Соль

Обязательно добавьте при приготовлении соль, во-первых, именно она раскроет вкус крупы, а во-вторых, она влияет на структуру каши. На 1 стакан крупы вам понадобится около 1/2 чайной ложки соли.

Специи

Очень важно еще добавить специи при приготовлении гречки, которые раскроют вкус каши сполна, это может быть базилик, укроп, красная молотая паприка, кориандр, орегано, петрушка.

Идеальное время варки каши

Лучше всего для приготовления каши подходит кастрюля с толстым дном, в которой нужно варить гречку 20-25 минут.

Гречку во время варки нельзя перемешивать

Крупы во время варки не нужно перемешивать, если вы хотите рассыпчатую кашу. Достаточно будет всего лишь для проверки готовности провести ложкой по дну кастрюли, если воды нет, значит можно снимать с огня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как и сколько варить гречку в кастрюле, чтобы она не прилипала ко дну и была вкусной.