Компот – напиток, который закатывают в банки и хранят на зиму. Варится он из разных ягод и фруктов, поэтому нужно учитывать особенности каждого из ингредиентов, чтобы сварить его действительно вкусно.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно и сколько варить компот на зиму, чтобы сохранить в напитке все витамины и не испортить его.

Из чего можно варить компот?

По сравнению с вареньем, приготовление компота не имеет каких-либо строгих правил, поэтому можно использовать различные фрукты и ягоды, которые вам по душе. Также их можно миксовать между собой, чтобы получить более неповторимый вкус. Если в любите кислые компоты, то для варки подойдут: абрикос, клюква, апельсин, малина, вишня, крыжовник. Сладкие компоты выходят из клубники, персика, черешни, сладкого винограда и сливы.

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Сколько нужно варить компот?

Это все индивидуально и зависит от того, какие фрукты и ягоды вы используете. К примеру, компот из тверых плодов, как груши и яблоки, варится примерно 40 минут, в то время как напиток из смородины достаточно варить всего 15 минут.

Несколько полезных советов

1. Используйте для приготовления только спелые, вкусные и без повреждения ягоды и фрукты.

2. Для тех, кто не очень хочет использовать сахар, в напиток советуют добавить мед или вишневый сироп.

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