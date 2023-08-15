Ленивые вареники – самое простое блюдо из творога, которое готовится элементарно. Самое главное – сделать удачную основу, от которой и зависит вкус блюда. При подаче блюдо можно дополнить ягодами, сливочным маслом!

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников, которые готовятся очень просто и быстро.

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Совет от кулинара: варить вареники нужно не больше 2 минут, после того, как всплыли. Только варите на самом слабом огне!

Ингредиенты:

творог – 200 г

яйца – 1 шт.

мука – 2 ст. л.

соль – щепотка

Дополнительно:

Сливочное масло и сахар. Но можно добавить еще вишню. Просто проварите ее с сахаром 3-4 минутки!

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйцо, муку и перемешайте вилкой.

2. Выложите творожную смесь в кондитерский мешок.

3. Воду доведите до кипения, при помощи кондитерского мешка в воду выложите тесто. Варите вареники, пока не всплывут.

При подаче добавьте к вареникам сливочное масло, ягоды, сахар!

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