Сколько варить ленивые вареники, чтобы они не были жесткими и не разваливались: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
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Сколько варить ленивые вареники, чтобы они не были жесткими и не разваливались: делимся рецептом и секретами приготовления

Ленивые вареники – самое простое блюдо из творога, которое готовится элементарно. Самое главное – сделать удачную основу, от которой и зависит вкус блюда. При подаче блюдо можно дополнить ягодами, сливочным маслом! 

Вкусные домашние ленивые вареники

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников, которые готовятся очень просто и быстро. 

Рецепт вареников
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Совет от кулинара: варить вареники нужно не больше 2 минут, после того, как всплыли. Только варите на самом слабом огне! 

Сколько нужно варить ленивые вареники

Ингредиенты: 

  • творог – 200 г
  • яйца – 1 шт. 
  • мука – 2 ст. л. 
  • соль – щепотка

Дополнительно:

Сливочное масло и сахар. Но можно добавить еще вишню. Просто проварите ее с сахаром 3-4 минутки! 

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйцо, муку и перемешайте вилкой. 

Основа для вареников

2. Выложите творожную смесь в кондитерский мешок. 

Приготовление основы для вареников

3. Воду доведите до кипения, при помощи кондитерского мешка в воду выложите тесто. Варите вареники, пока не всплывут. 

Сколько варить вареники

При подаче добавьте к вареникам сливочное масло, ягоды, сахар!

Готовые ленивые вареники

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