Сколько варить ленивые вареники, чтобы они не были жесткими и не разваливались: делимся рецептом и секретами приготовления
Ленивые вареники – самое простое блюдо из творога, которое готовится элементарно. Самое главное – сделать удачную основу, от которой и зависит вкус блюда. При подаче блюдо можно дополнить ягодами, сливочным маслом!
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников, которые готовятся очень просто и быстро.
Совет от кулинара: варить вареники нужно не больше 2 минут, после того, как всплыли. Только варите на самом слабом огне!
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 2 ст. л.
- соль – щепотка
Дополнительно:
Сливочное масло и сахар. Но можно добавить еще вишню. Просто проварите ее с сахаром 3-4 минутки!
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте яйцо, муку и перемешайте вилкой.
2. Выложите творожную смесь в кондитерский мешок.
3. Воду доведите до кипения, при помощи кондитерского мешка в воду выложите тесто. Варите вареники, пока не всплывут.
При подаче добавьте к вареникам сливочное масло, ягоды, сахар!
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