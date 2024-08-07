Еда может оставаться без холодильника по совершенно разным причинам. Или вы везете продукты из магазина, или просто забыли убрать блюда со стола. Но следует помнить, что долго еда без холодильника быть не может.

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О главном правиле хранения свежими и безопасными любых продуктов рассказало издание Mirror. Если его нарушать – употребление продуктов может быть опасным.

Эксперт по пищевым отходам поделился полезным "двухчасовым правилом", которого все должны соблюдать, когда дело доходит до того, чтобы убрать остатки пищи в холодильник.

Есть блюда, которые имеют наилучший вкус на следующий день после приготовления, но правильное хранение является ключевым фактором.

Пол Джексон, эксперт по отходам NRC Business Waste, советует придерживаться "двухчасового правила" в хранении пищи холодильника. По словам Пола, это предотвращает размножение вредных бактерий на вашей пище.

"Максимальное время, которое еда может находиться в опасной зоне (от 4 до 60°C), составляет два часа. В течение двух часов еду нужно съесть, правильно хранить или выбросить. Это включает все вареные остатки, нарезанные фрукты и овощи, птицу, рыбу, яйца и молочные продукты".

Пол добавил, что пренебрежение охлаждением пищи на кухне может привести к опасным последствиям из-за быстрого роста бактерий. Он предупреждает: "Бактерии, такие как сальмонелл и кишечная палочка, могут удвоиться только через 20 минут при температуре от 4 до 60 градусов, что делает вашу пищу опасной для употребления".

Далее он отмечает важность охлаждения, особенно при высокой температуре: "В жаркий день пищу нужно охлаждать только через час, поскольку температура окружающей среды способствует быстрому росту бактерий". Это увеличивает риск пищевого отравления, если приготовленные блюда оставляют при температуре 32°C более 60 минут.

А во время жарких летних месяцев пищу следует охлаждать в течение часа, поскольку температура окружающей среды способствует быстрому росту бактерий. Это увеличивает риск пищевого отравления, если приготовленные блюда оставляют при 32 С более 60 минут.

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