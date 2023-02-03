Лучшее, полезное и вкусное блюдо для завтрака – сырники, основа которых – творог. Для оригинального вкуса можно добавить изюм, цедру цитрусовых, а подавать их можно со сметаной, сгущеным молоком, джемом.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусных сырников с изюмом, цедрой лимона.

Видео дня

Для того, чтобы сырники держали форму и не распадались, достаточно добавить в основу всего 2 яйца.

Ингредиенты:

Творог кисломолочный – 500 г

Мука – 3 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 50 г

Изюм – 50 г

Цедра 1/2 лимона

Соль – 1/4 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Отделите желтки от белков, перетрите желтки с сахаром.

2. Добавьте перетертый творог, муку, разрыхлитель, ванильный сахар, изюм, цедру лимона, все тщательно перемешайте.

3. Руками сформируйте колбаску, порежьте на одинаковые куски, обваляйте в муке формируя сырники.

4. Обжарьте их до золотистости по 1 минуте.

Подавайте сырники горячим!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: