Сколько яиц добавить в сырники, чтобы они держали форму: советы и рецепт
Лучшее, полезное и вкусное блюдо для завтрака – сырники, основа которых – творог. Для оригинального вкуса можно добавить изюм, цедру цитрусовых, а подавать их можно со сметаной, сгущеным молоком, джемом.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусных сырников с изюмом, цедрой лимона.
Для того, чтобы сырники держали форму и не распадались, достаточно добавить в основу всего 2 яйца.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный – 500 г
- Мука – 3 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 50 г
- Изюм – 50 г
- Цедра 1/2 лимона
- Соль – 1/4 ч. л.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Отделите желтки от белков, перетрите желтки с сахаром.
2. Добавьте перетертый творог, муку, разрыхлитель, ванильный сахар, изюм, цедру лимона, все тщательно перемешайте.
3. Руками сформируйте колбаску, порежьте на одинаковые куски, обваляйте в муке формируя сырники.
4. Обжарьте их до золотистости по 1 минуте.
Подавайте сырники горячим!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: