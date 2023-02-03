Сколько яиц добавить в сырники, чтобы они держали форму: советы и рецепт

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
5,7 т.
Рецепт сырников

Лучшее, полезное и вкусное блюдо для завтрака – сырники, основа которых – творог. Для оригинального вкуса можно добавить изюм, цедру цитрусовых, а подавать их можно со сметаной, сгущеным молоком, джемом. 

Сырники с ягодами

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусных сырников с изюмом, цедрой лимона. 

Воздушные и вкусные сырники
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Для того, чтобы сырники держали форму и не распадались, достаточно добавить в основу всего 2 яйца. 

Ингредиенты для сырников

Ингредиенты:

  • Творог кисломолочный – 500 г
  • Мука – 3 ст. л. 
  • Яйца – 2 шт. 
  • Сахар – 50 г
  • Изюм – 50 г
  • Цедра 1/2 лимона
  • Соль – 1/4 ч. л. 
  • Ванильный сахар – 1 ч. л. 
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л. 
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Отделите желтки от белков, перетрите желтки с сахаром.

Как вкусно приготовить сырники

2. Добавьте перетертый творог, муку, разрыхлитель, ванильный сахар, изюм, цедру лимона, все тщательно перемешайте.

Творожная основа 

3. Руками сформируйте колбаску, порежьте на одинаковые куски, обваляйте в муке формируя сырники.

Домашние сырники

4. Обжарьте их до золотистости по 1 минуте. 

Сколько жарить сырники

Подавайте сырники горячим!

Готовые сырники

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