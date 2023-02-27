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Сколько яиц добавить в тесто для тонких блинов, которые не будут рваться: делимся советами и рецептом
Домашние блины могут быть основой для приготовления закусок, сладких тортов. Самое важное – сделать удачное тесто, без комочков, от которого и зависит вкус и структура блинов.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые получатся эластичными и ну будут рваться.
Для того, чтобы блины не рвались, в тесто нужно добавить 4 яйца, растопленное сливочное масло, теплое молоко и воду.
Ингредиенты:
- молоко теплое – 250 мл
- теплая вода – 250 мл
- яйца – 4 шт.
- мука – 200 г
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 2 ст. л.
- сливочное масло – 60 г
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с молоком и сахаром.
2. Влейте воду, всыпьте муку, соль, перемешайте, влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.
3. Разогрейте сковороду и пожарьте блины.
Для начинки можно использовать любую начинку!
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