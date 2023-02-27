Домашние блины могут быть основой для приготовления закусок, сладких тортов. Самое важное – сделать удачное тесто, без комочков, от которого и зависит вкус и структура блинов.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые получатся эластичными и ну будут рваться.

Видео дня

Для того, чтобы блины не рвались, в тесто нужно добавить 4 яйца, растопленное сливочное масло, теплое молоко и воду.

Ингредиенты:

молоко теплое – 250 мл

теплая вода – 250 мл

яйца – 4 шт.

мука – 200 г

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

сливочное масло – 60 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком и сахаром.

2. Влейте воду, всыпьте муку, соль, перемешайте, влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.

3. Разогрейте сковороду и пожарьте блины.

Для начинки можно использовать любую начинку!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: