Сколько яиц добавить в тесто для тонких блинов, которые не будут рваться: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
2,5 т.
Домашние блины

Домашние блины могут быть основой для приготовления закусок, сладких тортов. Самое важное – сделать удачное тесто, без комочков, от которого и зависит вкус и структура блинов.

Блины на яичном тесте

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые получатся эластичными и ну будут рваться.

Рецепт блинов
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Для того, чтобы блины не рвались, в тесто нужно добавить 4 яйца, растопленное сливочное масло, теплое молоко и воду.

Яйца для приготовления блинов

Ингредиенты:

  • молоко теплое – 250 мл
  • теплая вода – 250 мл
  • яйца – 4 шт.
  • мука – 200 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • сливочное масло – 60 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком и сахаром.

Как приготовить вкусные блины

2. Влейте воду, всыпьте муку, соль, перемешайте, влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.

Приготовление теста для блинов

3. Разогрейте сковороду и пожарьте блины.

Жареные блины

Для начинки можно использовать любую начинку!

Вкусные блины с творогом

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