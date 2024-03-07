Сливочное масло, уксус или кислота: что сохранит яркий цвет борща

Ирина Мельниченко
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Сливочное масло, уксус или кислота: что сохранит яркий цвет борща

Борщ – традиционное украинское блюдо, которое любит и умеет готовить каждая хозяйка.  Делать его можно с мясом, фасолью, овощами, килькой и карасями. При подаче обязательно добавьте зелень и сметану. 

Домашний борщ

Редакция FoodOboz делится полезными советами, что обязательно нужно добавить в борщ, чтобы свекла была яркой. 

Вкусный домашний борщ
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Действенные способы, как сделать ваш борщ ярким:

1. Как приготовить свеклу 

Ее, по мнению кулинаров, лучше запечь в фольге в духовке. После натрите на терке и положите в кастрюлю с борщом в конце готовки. Именно так свекла не успеет потерять свой цвет.

Измельченная свекла для борща

2. Как правильно делать зажарку для борща

Жарьте лук, морковь и свеклу отдельно. Так свекла сохранит свой оттенок, а не окрасит другие овощи. Но, если вы все же жарите все овощи вместе, просто в конце добавьте в борщ свекольный сок. 

Как правильно жарить свеклу

3. Почему нужно добавить лимонную кислоту или уксус 

Ярко-красная свекла останется благодаря кислоте. Поэтому, во время приготовления зажарки просто добавьте в сковороду ложку лимонного сока или несколько капель уксуса.

Свекольная зажарка

4. Зачем нужно добавлять сливочное масло 

При жарке свеклы добавьте в сковороду ложку сливочного масла, это сделает его цвет очень насыщенной. 

Сливочное масло

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