Сливочное масло, уксус или кислота: что сохранит яркий цвет борща

Борщ – традиционное украинское блюдо, которое любит и умеет готовить каждая хозяйка. Делать его можно с мясом, фасолью, овощами, килькой и карасями. При подаче обязательно добавьте зелень и сметану.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, что обязательно нужно добавить в борщ, чтобы свекла была яркой.

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Действенные способы, как сделать ваш борщ ярким:

1. Как приготовить свеклу

Ее, по мнению кулинаров, лучше запечь в фольге в духовке. После натрите на терке и положите в кастрюлю с борщом в конце готовки. Именно так свекла не успеет потерять свой цвет.

2. Как правильно делать зажарку для борща

Жарьте лук, морковь и свеклу отдельно. Так свекла сохранит свой оттенок, а не окрасит другие овощи. Но, если вы все же жарите все овощи вместе, просто в конце добавьте в борщ свекольный сок.

3. Почему нужно добавить лимонную кислоту или уксус

Ярко-красная свекла останется благодаря кислоте. Поэтому, во время приготовления зажарки просто добавьте в сковороду ложку лимонного сока или несколько капель уксуса.

4. Зачем нужно добавлять сливочное масло

При жарке свеклы добавьте в сковороду ложку сливочного масла, это сделает его цвет очень насыщенной.

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