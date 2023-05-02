Куриные котлеты – очень простое в приготовлении блюдо, которое можно готовить в духовке, сковороде и пароварке. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу овощи.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных котлеты из куриного филе, с тыквой, луком и специями.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

тыква – 300 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч. л.

кориандр – 1/4 ч. л.

мускатный орех – 1/4 ч. л.

специи для курицы – 1/2 ч. л.

мука – 2 ст. л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком сырую тыкву, переложите в блендер, взбейте с луком и чесноком до однородности.

2. Добавьте порезанное куриное филе, снова взбейте.

3. Добавьте специи, перемешайте.

4. Присыпьте стол мукой, выложите фарш и сформируйте котлеты. Пожарьте с двух сторон до готовности.

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