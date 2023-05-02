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Сочные куриные котлеты: рассказываем, что обязательно нужно добавить в фарш
Куриные котлеты – очень простое в приготовлении блюдо, которое можно готовить в духовке, сковороде и пароварке. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу овощи.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных котлеты из куриного филе, с тыквой, луком и специями.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- тыква – 300 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч. л.
- кориандр – 1/4 ч. л.
- мускатный орех – 1/4 ч. л.
- специи для курицы – 1/2 ч. л.
- мука – 2 ст. л.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком сырую тыкву, переложите в блендер, взбейте с луком и чесноком до однородности.
2. Добавьте порезанное куриное филе, снова взбейте.
3. Добавьте специи, перемешайте.
4. Присыпьте стол мукой, выложите фарш и сформируйте котлеты. Пожарьте с двух сторон до готовности.
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