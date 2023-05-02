Сочные куриные котлеты: рассказываем, что обязательно нужно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
2,2 т.
Вкусные домашние котлеты

Куриные котлеты – очень простое в приготовлении блюдо, которое можно готовить в духовке, сковороде и пароварке. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу овощи. 

Куриные котлеты

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных котлеты из куриного филе, с тыквой, луком и специями. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт. 
  • тыква – 300 г
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • яйцо – 1 шт. 
  • соль – 1 ч. л.
  • кориандр – 1/4 ч. л.
  • мускатный орех – 1/4 ч. л.
  • специи для курицы – 1/2 ч. л.
  • мука – 2 ст. л.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком сырую тыкву, переложите в блендер, взбейте с луком и чесноком до однородности. 

Тыква, лук и чеснок

2. Добавьте порезанное куриное филе, снова взбейте. 

Филе для фарша

3. Добавьте специи, перемешайте. 

Приготовление основы для котлет

4. Присыпьте стол мукой, выложите фарш и сформируйте котлеты. Пожарьте с двух сторон до готовности. 

Готовые котлеты

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