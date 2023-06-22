Соленые сырники, которые держат форму и не горят: рассказываем, сколько яиц добавить в основу

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Соленые сырники

Сырники могут быть идеальным блюдом для завтрака. Стоит отметить, что готовить их можно не только сладким, но и солеными с твердым сыром, зеленью. 

Домашние сырники с твердым сыром

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с твердым сыром и зеленью. 

Рецепт сырников
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Совет: для того, чтобы сырники держали форму и не горели, добавьте в основу 1 яйцо! 

Ингредиенты:

  • творог – 220 г
  • твердый сыр – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 1,5 ст. л.
  • зелень 

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте творог, перемешайте вилкой. 

Творог для сырников

2. Добавьте яйцо, измельченную зелень, муку и перемешайте.

Основа для блюда

3. Сформируйте сырники и обжарьте с двух сторон. 

Готовые сырники

Подавайте горячими, будет вкусно со сметаной!

Сырники с твердым сыром и зеленью

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