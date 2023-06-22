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Соленые сырники, которые держат форму и не горят: рассказываем, сколько яиц добавить в основу
Сырники могут быть идеальным блюдом для завтрака. Стоит отметить, что готовить их можно не только сладким, но и солеными с твердым сыром, зеленью.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с твердым сыром и зеленью.
Совет: для того, чтобы сырники держали форму и не горели, добавьте в основу 1 яйцо!
Ингредиенты:
- творог – 220 г
- твердый сыр – 100 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 1,5 ст. л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте творог, перемешайте вилкой.
2. Добавьте яйцо, измельченную зелень, муку и перемешайте.
3. Сформируйте сырники и обжарьте с двух сторон.
Подавайте горячими, будет вкусно со сметаной!
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