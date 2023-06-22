Сырники могут быть идеальным блюдом для завтрака. Стоит отметить, что готовить их можно не только сладким, но и солеными с твердым сыром, зеленью.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с твердым сыром и зеленью.

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Совет: для того, чтобы сырники держали форму и не горели, добавьте в основу 1 яйцо!

Ингредиенты:

творог – 220 г

твердый сыр – 100 г

яйца – 1 шт.

мука – 1,5 ст. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте творог, перемешайте вилкой.

2. Добавьте яйцо, измельченную зелень, муку и перемешайте.

3. Сформируйте сырники и обжарьте с двух сторон.

Подавайте горячими, будет вкусно со сметаной!

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