Крупы – это бюджетный гарнир к мясным блюдам и салатам, а также их можно есть вместо хлеба. Следует помнить, что не все из них питательные и полезные. Существует даже такая крупа, которую нельзя есть каждый день.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какую кашу нельзя есть каждый день.

Следовательно, по словам специалистов, вредная каша для человеческого организма, которую нельзя употреблять в пищу каждый день – популярная во многих странах овсянка.

Видео дня

Почему овсянку нельзя есть каждый день?

По мнению специалистов, овсянка включает в себя фитиновую кислоту. Это вещество препятствует всасыванию кальция в кишечнике, из-за чего столь важный элемент не усваивается организмом.

Кроме того, фитиновая кислота обладает свойством вымывать полезные элементы из костей. Это в свою очередь приводит к их ослаблению и, впоследствии, разрушению.

Как правильно есть овсянку?

Несмотря на это, овсянка действительно содержит полезные вещества. Но есть ее каждый день – не очень хорошая идея. Лучше всего в такой ситуации разнообразить свой рацион, чередуя овсянку с другими блюдами: омлетом, сыром, другими крупами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самой вредной каше, которую лучше не есть.