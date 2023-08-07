В супермаркетах представленый огромный выбор продуктов на любой вкус. Однако, даже не задумываясь, многие покупают некоторые позиции, которые могут нести вред для организма и здоровья.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о топ-3 опасных для организма продуктах, которые лучше не есть.

Сырая вода

Речь идет именно о нефильтрованной и необработанной воде. В таком виде напиток может содержать зараженные следы экскрементов животных. Они в свою очередь вызывают диарею и рвоту, а также становятся причиной болезни гепатита. Кроме того, сырая вода может содержать кишечную палочку.

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Готовые к употреблению овощи

В супермаркетах часто можно встретить готовые смеси разнообразной зелени, удобно использовать для приготовления салатов. Однако результаты исследований доказали, что такие наборы включают в себя некоторый вид бактерий, вызывающих пищевое отравление.

Свежее молоко и соки

Есть много людей, которые убеждены в том, что пастеризация уничтожает питательную ценность и пользу напитков. Поэтому предпочитают сырое молоко и необработанные соки. На самом деле все совсем иначе. В таком виде напитки включают в себя бактерии, вирусы и паразиты, отравляющие организм и провоцирующие заболевания.

Текст проверил руководитель раздела MedOboz Виктор Литвиненко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об опасном и вредном виде едят все сыры.