Многие хозяйки отказываются от приготовления брокколи, ведь этот вид капусты имеет очень много отходов. Иногда вес отходов от одного соцветия преобладает над весом съедобной части.

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Но теперь можно забыть об этой проблеме и спокойно покупать брокколи, не задумываясь над тем, какая часть продукта уйдет в отходы. А все потому, что пользователь TikTok с ником myrealfood_uk рассказала, что из стебля этого вида капусты можно приготовить вкуснейшее и необычное блюдо.

Для начала погружаем соцветия брокколи в кипяток и провариваем столько времени, сколько нужно. Вынимаем из воды и отделяем соцветия от стебля. Теперь стебель помещаем обратно в кипящую воду и варим еще несколько минут.

Отварной стебель брокколи разрезаем на тонкие ломтики и выкладываем на разогретую с маслом сковородку. Обжариваем продукт до золотистости, после чего добавляем немного соевого соуса и тушим до его испарения. В результате у вас получится очень необычное, но вкусное блюдо. Кроме того, вам удастся приготовить брокколи, не оставляя отходов.

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